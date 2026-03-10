Slušaj vest

Superstar Oklahome Tander, Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander ispisao je nove stranice istorije NBA lige.

Oklahoma je prethodne noći u spektakularnom meču savladala pred svojim navijačima Denver Nagetse (129:126), a apsolutni junak Tandera bio je upravo Šej.

Na 2.7 sekundi pre kraja utakmice Kanađanin je iz izuzetno teške pozicije postiga trojku za pobedu svog tima.

Meč je završio sa 35 postignutih poena, devet skokova, 15 asistencija - bez ijedne izgubljene lopte! Tako je postao tek drugi košarkaš u istoriji NBA koji je zabeležio takav učinak.

To nije sve... Šej je na 126 uzastopnih mečeva prebacio 20 poena, čime je izjednačio rekord legendarnog Vilta Čemberlena iz perioda od 1961. do 1963. godine.

Na narednom meču imaće priliku da postane apsolutni rekorder.

Plejmejker Oklahome je i ove sezone glavni kandidat za MVP priznanje. Oklahoma je lider na Zapadu, a Šej prosečno beleži 31.7 poena, 4.5 skokova i 6.6 asistencija po meču.