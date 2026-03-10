Slušaj vest

Nagetsi su posle velike drame u završnici izgubili od prvoplasirane ekipe Zapadne konferencije koja je do pobede stigla trojkom Šeja Gildžes-Aleksandera.

Nikola Jokić je na ovoj utakmici stigao do novog tripl-dabl učinka.

"Jokić je delovao veoma efikasno na niskom postu. To je igra pogađanja. Ponekad su ga udvajali, ponekad nisu. Kada je išao brzo, bio je efikasan i poentirao je. A kada su ga udvajali, imali smo otvorene šuteve. Toliko je efikasan. To je svako veče. On pronalazi svoj ritam, tek je mesec dana u sezoni nakon što je propustio mesec dana u sredini. Morate biti strpljivi, pustiti da mu se igra vrati", rekao je Adelman.

Upitan je za komentar o novom ispadu Lugenca Dorta koji je tokom meča udario Somborca laktom u lice.

"Završio sam sa pričom o tome. To je svaki put kad igramo protiv njih, tako da... moraš da pređeš preko toga. Samo pokušavaš da pobediš. Očigledno nam je ta situacija pomogla da ostanemo u utakmici. Ponekad takve stvari mogu da preokrenu meč, pomoglo nam je da izjednačimo. Ne znam, ruka mu je zamahala, desilo se da ga zakači po licu. To je sve što ću reći o tome".

Kako je on video poslednji napad i trojku Kanađanina za pobedu?

"Bacili smo sve na njega. Aron je došao da ga udvoji, on je pobegao od udvajanja. Pogodio je paklen šut, onaj "step-bek" udesno. Ne smeš da ga fauliraš, mislim da je bio dobro ometan. Izašli smo i rekli da ko god je u sredini terena treba da se vrati i omete ga, on je to video i otišao u drugom pravcu. Vrhunski šut vrhunskog igrača".

Dobra vest je da se Aron Gordon nedavno vratio u tim. Ovo je bila njegova druga utakmica nakon povratka, a za 28 minuta u igri je postigao 23 poena, uz 10 skokova i tri asistencije.

"Aron se tek vraća, šteta je, jer bi ovo bila noć od 40 poena da nije na ograničenju minuta. Rano je stizao do obruča, trčao kontre, to nismo imali mesecima. Videli smo mnogo dobrih stvari od njega".

