Nakon povrede Tajrisa Maksija, u startnoj petorci Filadelfije našao se doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn.

Trener File ukazao mu je poverenje i nije zažalio zbog toga, pošto je Pejn prikazao zapaženu partiju u porazu svog tima od Klivlenda (115:101).

Za 27 minuta igre zabeležio je 12 poena, šest skokova i četiri asistencije - bez izgubljene lopte.

Šut ga nije služio, imao je 4/12 iz igre, a pogodio je dve trojke iz sedam pokušaja.

Dobra partija Pejna nije pomogla Seventisiksersima da izbegnu poraz na ovom meču. Kavsi su maksimalno iskoristili izostanak Maksija i Embida i rutinski odradili posao.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejms Harden sa 21 poenom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: