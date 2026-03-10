Bivši prvotimac Partizana prikazao je zapaženu partiju prethodne noći.
nba
BIVŠI AS PARTIZANA STARTER U FILADELFIJI! Pejn sjajno iskoristio svoju šansu, ali Siksersi bez glavnih zvezda nemaju šta da traže!
Nakon povrede Tajrisa Maksija, u startnoj petorci Filadelfije našao se doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn.
Trener File ukazao mu je poverenje i nije zažalio zbog toga, pošto je Pejn prikazao zapaženu partiju u porazu svog tima od Klivlenda (115:101).
Za 27 minuta igre zabeležio je 12 poena, šest skokova i četiri asistencije - bez izgubljene lopte.
Šut ga nije služio, imao je 4/12 iz igre, a pogodio je dve trojke iz sedam pokušaja.
Dobra partija Pejna nije pomogla Seventisiksersima da izbegnu poraz na ovom meču. Kavsi su maksimalno iskoristili izostanak Maksija i Embida i rutinski odradili posao.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejms Harden sa 21 poenom.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:
