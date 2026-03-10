Slušaj vest

Nakon povrede Tajrisa Maksija, u startnoj petorci Filadelfije našao se doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn.

Trener File ukazao mu je poverenje i nije zažalio zbog toga, pošto je Pejn prikazao zapaženu partiju u porazu svog tima od Klivlenda (115:101).

Za 27 minuta igre zabeležio je 12 poena, šest skokova i četiri asistencije - bez izgubljene lopte.

Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Šut ga nije služio, imao je 4/12 iz igre, a pogodio je dve trojke iz sedam pokušaja.

Dobra partija Pejna nije pomogla Seventisiksersima da izbegnu poraz na ovom meču. Kavsi su maksimalno iskoristili izostanak Maksija i Embida i rutinski odradili posao.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejms Harden sa 21 poenom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu Izvor: MONDO/Nikola Lalović