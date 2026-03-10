Slušaj vest

Poslednjih dana košarkaš Luka Dončić je u žiži svetske javnosti.

Ne toliko zbog dobrih partija u dresu Los Anđeles Lejkersa, već zbog toga što je Luka Dončić ostavio svoju verenicu i majku njegove dve ćerkice Anumariu Goltes.

Dani sreće - Anamaria i Luka Foto: Instagram

Tu je i mama

Ali, nema samo Luka Dončić ljubavne jade i problema. I njegova majka Mirjam Poterbin pre nekog vremena promenila je partnera. Kako pišu slovenački mediji, lepa Mirjam zaljubljena je do ušiju.

Mirjam Poterbin već dve godine nije u vezi sa slovenačkim preduzetnikom Borisom Požegom Piksijem. Ona sada uživa u ljubavi sa biznismenom Rokom Kramerom, vlasnikom poznate kompanije koja prodaje luksuzne katamarane prestižnog svetskog brenda. Katamarani su brodovi ili čamci, koji se sastoje iz dva spojena trupa.

Mirjam Poterbin u Los Anđelesu pred utakmicu Lejkersa Foto: Printskrin/Instagram

Pohvalila se javno

Mirjam se nedavno pohvalila na društvenim mrežama da je kompanija njenog izabranika Roka Kramera dobila ozbiljnu nagradu "World best kick off" za 2025. godinu.

Ljubavni život majke najpoznatijeg sportiste iz Slovenije prilično je uzbudljiv. Bila je u braku sa srpskim košarkašem Sašom Dončićem, sa kojim je dobila sina Luku. Njen život tada nije bio pod lupom javnosti, sve dok Luka Dončić nije postao mega zvezda i zaigrao za Real iz Madrida.

Ljubav sa Piksijem

Tada su slovenački mediji počeli da prate njen ljubavni život. Imala je Mirjam neke kratke veze, a sa poslednje dve bila je više nego interesantna javnosti. Prvo sa Borisom Požegom Piksijem, a onda i sa Rokom Kramerom.

Zanimljivo, Mirjam Poterbin i Roko Kramer prvi put su se zajedno pojavili u javnosti u decembru 2024. godine, kada je sa njima bila i njena majka Milena, koja ju gotovo uvek prati na svim javnim dešavanjima i skupovima. Navnodno, njih dvoje su pre tog pojavljivanaja bili dve godine u vezi.

Spekulacije

Dok mama Mirjam slavi, strani i domaći mediji pune stupce raznim spekulacijama vezano za sve što se dešava u ljubavnom životu njenog slavnog sina Luke Dončića.

Njegova dugogodišnja partnerka Anamaria prvo je podgrejala glasine o raskidu objavom u kojoj se fotografijama prisećala poslednje decenije, ali nije objavila nijednu fotografiju sa Dončićem, a prošle nedelje je čak uklonila i fotografiju veridbe sa Lukom.

Breskvica, američka glumica i suđenje sa majkom

Prema nezvaničnim informacijama iz Slovenije, par je raskinuo tokom prošlog leta, kada je Anamaria bila u petom mesecu trudnoće. Luka je takođe bio slobodniji, kada je lajkovao onlajn objave srpske pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, iako je ona izašla u javnost i objanila da nema bilo kakve veze sa ljubavnim životom košarkaša iz Slovenije.

U međuvremenu, američki mediji već pišu da Luka Dončić navodno ima novu dragu, američku glumicu Medlin Klajn. Luka je prethodnih godina imao problema sa majkom Mirjam, čak su jedno vreme bili i na sudu, jer je ona bez njegove dozvole pokušala da prosvoji i autorizuje brend na njegovo ime. Majka i sin jedno vreme nisu govorili, ali su nekako na kraju ipak izgladili odnos.

