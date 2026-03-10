Slušaj vest

Bio je košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski na spisku selektora Dušana Alimpijevića, ali se nije pojavio na okupljanju reprezentacije Srbije u februarskom kvalifikacionom prozoru.

Pred okršaje sa Turskom selektor Alimpijević je priznao da je računao na njega, ali nije želeo da otkrije razlog izostanka.

"Ne dolazi. Bio je na spisku, ali ne dolazi", rekao je Alimpijević.

U opširnom intervjuu koji je dao za "Meridian sport", prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović prokomentarisao je izostanak Pokuševskog.

"Zvao me selektor Dušan Alimpijević nekoliko puta. Zaista poštujem njegov rad tog čoveka koji je prihvatio da bude selektor. Obećao sam mu maksimalnu podršku Partizana, što smo i ispunili. Tražio je Lakića i Pokuševskog. Lakić je igrao, pomogao je ekipi ali nažalost izgubili smo te dve utakmice protiv Turske. A Pokuševski je iz ličnih razloga odlučio da ne dođe, na šta klub ne može da utiče", otkrio je Mijailović.