KAKVO LUDILO OD UTAKMICE U SRBIJI! Amerikanac postigao 40 poena i trojku za pobedu u utakmici sa 225 poena!
Dinamik je kao gost pobedio OKK Beograd rezultatom 113:112, a posebno je zanimljivo to što je meč završen bez produžetka.
Fantasičan na ovoj utakmici je bio Robert Smit koji je za 32 minuta u igri postigao 40 poena uz po tri skoka i asistencije. Smit je iz igre pogodio 17 šuteva iz 30 pokušaja, uključujući i pet trojki iz 13 šuteva.
Američki bek je u završnici pogodio trojku za pobedu svog tima.
Već u prvoj četvrtini je viđen veliki broj poena, a trend se nastavio sve do kraja.
Dinamik sada ima učinak od devet pobeda i 14 poraza, dok je OKK Beograd ostao na osam trijumfa, a zabeležio 15. izgubljenu utakmicu.
Kada je reč o Robertu Smitu, ove sezone igra fantastično i na 22 odigrane utakmice ima prosek od 25,5 poena, četiri asistencije i tri skoka.
