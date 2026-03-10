Slušaj vest

Dinamik je kao gost pobedio OKK Beograd rezultatom 113:112, a posebno je zanimljivo to što je meč završen bez produžetka.

Fantasičan na ovoj utakmici je bio Robert Smit koji je za 32 minuta u igri postigao 40 poena uz po tri skoka i asistencije. Smit je iz igre pogodio 17 šuteva iz 30 pokušaja, uključujući i pet trojki iz 13 šuteva.

Američki bek je u završnici pogodio trojku za pobedu svog tima.

Robert Smit na utakmici protiv OKK Beograda

Već u prvoj četvrtini je viđen veliki broj poena, a trend se nastavio sve do kraja.

Dinamik sada ima učinak od devet pobeda i 14 poraza, dok je OKK Beograd ostao na osam trijumfa, a zabeležio 15. izgubljenu utakmicu.

Kada je reč o Robertu Smitu, ove sezone igra fantastično i na 22 odigrane utakmice ima prosek od 25,5 poena, četiri asistencije i tri skoka.

