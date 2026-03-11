Slušaj vest

Nema dana, a da slovenački ili američki mediji ne napišu po neku vest vezano za Luku Dončića i njegovu verenicu Anamariu Goltes.

Priče o njihovom raskidu i prekidu ljubavne veze pune novinske stupce, a o svemu se oglasio i Luka Dončić koji je potvrdio da je ljubav pukla.

Kada su bili zajedno - Luka i Anamaria Foto: Profimedia

Raskid tokom trudnoće

Slovenački mediji prvi su lansirali vest da je Luka Dončić ostavio verenicu Anamariu Goltes, čak napisali i da je to uradio prošlog leta, kada je ona bila u petom mesecu trudnoće. U decembru 2025. Anamaria rodila je njihovu drugu ćerkicu Oliviju, jer odranije imaju, sada već trogodišnju Gabrijelu.

Potom se isti mediji otkrili da je Anamaria Goltes početkom marta obrisala fotografiju veridbe sa Lukom Dončićem sa Bleda, a onda i sve njihove zajedničke fotke. Međutim, novinari Kurira pažljivo su istražili instagram profil Anamarie Goltes i otkrili da ipak ima zajedničkih fotografija nje i Luke sa decom.

Luka Dončić i Anamaria Goltes sa ćerkicom i psima Foto: Printskrin/Instagram

Misterija poruke

Sad, ostaje pitanje šta je Anamaria Goltes sa ovim htela da uradi i kakvu poruku da pošalje. Da li je zaboravila da obriše zajedničke fotografije koje stoje na njenom profilu od 30. novembra 2024. godine, ili je samo želela da uputi određenu poruku...

Objava na kojoj su Anamaria i Luka datira od 30. novembra 2024. godine i njih dvoje nisu na naslovnoj strani, već u seriji, kada krenu da se otvaraju. Tu su Anamaria i Luka sa starijom ćerkom Gabrijelom, kako se fotografišu sa njihovim psima, ili su u šetnji po prirodi, a tu su i fotografije sa letovanja i zajedničkih putovanja.

Luka Dončić i Anamaria Goltes sa ćerkicom u šetnji po prirodi Foto: Printskrin/Instagram

Osećajno i intimno

Anamaria Goltes ostavila je vrlo emotivnu poruku ćerkici Gabrijeli, u nastavku objave:

- Našoj ćerki! Čini se kao da je juče bilo kada smo saznali da dolaziš u naše živote. Nisi tek tako došla u naš svet - osvetlila si ga na načine koje nikada nismo mogle ni da zamislimo. Kada sam te prvi put videla, moje srce je naučilo potpuno novu vrstu ljubavi - ljubav koja je duboka, bezgranična i čista.

- Godina dana sa tobom je proletela, i u onome što se čini kao trenutak, prešla si put od sićušne bebe do živahne, radoznale devojčice. Hvala ti što si nas izabrala, što si učinila našu porodicu celovitom i što si nam pokazala koliko život može biti lep.

Budi svoja

- Kako odrastaš, želim da uvek znaš koliko te volim. Nikada se ne plaši da budeš svoja, da sanjaš velike snove i da te snove ostvariš, bez obzira koliko te daleko odvedu.

- Obećavam da ću uvek biti tu za tebe, da te vodim i podržavam. Nadam se da ću ti moći preneti ljubaznost, snagu i vrednost porodice. Uvek zapamti da gde god te život odvede, uvek ćeš imati dom u mom srcu.

- Sa svom ljubavlju ovog sveta, tvoji mama i tata.