Krah na Evropskom prvenstvu u Rigi nije poljuljao atmosferu i zajedništvo u našoj košarkašoj reprezentaciji.

Bogdan Bogdanović, kao pravi kapiten, maksimalno se trudi da drži ekipu na okupu. Tako je tokom Ol-star pauze u Los Anđelesu ugostio saigrače iz reprezentacije, koji trenutno nastupaju u najjačoj ligi sveta.

U intervjuu koji je dao za "Meridian sport" as Vašington Vizardsa Tristan Vukčević otkrio je da je pauzu proveo radeći sa Bogdanom, Nikolom Jovićem, Topićem...

"Bilo je super! Dogovorili smo se, napravili grupu i isplanirali da tih 5-6 slobodnih dana provedemo zajedno. Da se nađemo, zezamo i treniramo. Bogdan ima svog trenera i svi smo zajedno radili pod njegovim vođstvom. Mnogo lep osećaj je trenirati sa svojima. To će nam sigurno pomoći za reprezentaciju. A spontano smo se dogovorili, Bogdan doveo trenera… Igrali smo dosta jedan na jedan. Vežbali. Išli smo kod njega kući u LA, jeli, družili se", rekao je Vukčević.

Na pitanje ko je bio najbolji u "jedan na jedan", Tristan je uz osmeh rekao:

"Ma... Bogdan."

Istakao je Tristan i koliko mu je Bogdanović pomogao kada je došao u Ameriku.

"Bogdan mi je od starta pričao da baš moram fizički da budem jak. Videli smo se kad sam draftovan (42. pik, 2023. godine, prim. aut), otišli na ručak da bih ga pitao za savete. Rekao mi je da je najbitnije telo. Samo da radim. To mi i sada svakih mesec-dva kaže. On je mnogo iskusan. I uvek je želeo da pomogne", kaže on i dodaje:

"Apsolutni lider! Kapiten! Dosta se čujemo, uvek kada imam pitanje, njega zovem. I uvek mi odgovori. Sve je prošao, Partizan, Fenerbahče, osvojio Evroligu, ostvario se u NBA… Bio je svuda, svašta video. Realno, nije loše imati ga uz sebe", zaključio je Vukčević.