Naime na nedavno održanoj Generalnoj skupštini kluba, akcionari su odobrili povećanje kapitala od čak 12 miliona evra, što jasno pokazuje ambicije uprave na čelu sa Aristotelisom Mistakidisom.

Plan nove administracije je da Solunjani, nakon godina finansijske stabilizacije, ponovo postanu konkurentni atinskim velikanima Panatinaikosu i Olimpijakosu i da se vrate u borbu za domaće i evropske trofeje.

Tome u prilog svedoči i saradnja sa renomiranim italijanskim trenerom Andreom Trinkijerijem, koji je potpisao dugoročni ugovor do leta 2029. godine.

Trinkijeri će ekipu zvanično preuzeti tek ovog leta, kako bi od samog početka učestvovao u selekciji tima i pripremama za narednu sezonu. Do tada će tim nastaviti da vodi aktuelni trener Pantelis Buckos, kome uprava veruje da uspešno završi tekući šampionat.

Aristotelis Mistakidis ističe da je cilj kluba stvaranje održivog i moćnog sistema: povećanje kapitala biće iskorišćeno ne samo za jačanje igračkog kadra, već i za modernizaciju infrastrukture i unapređenje brenda crno-belih iz Soluna.

Dovođenje Trinkijerija, koji je tokom karijere vodio Partizan, Bamberg, Bajern i Žalgiris, a bio je i selektor grčke reprezentacije, jasan je signal da PAOK više ne razmišlja o pukom preživljavanju, već o dugoročnoj viziji i povratku na veliku evropsku scenu.