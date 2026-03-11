Slušaj vest

Slovenački košarkaš Luka Dončić i njegova izabranica Anamarija Goltes definitivno više nisu zajedno.

Luka je početkom 2026. godine raskinuo veridbu sa Anamarijom, a ona ga je tužila i traži da plaća alimentaciju za ćerke Gabrijelu (2023) i Oliviju (2025).

1/7 Vidi galeriju Luka Dončić i Breskvica Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Kako je preneo američki "TMZ", Anamarija je sa advokatima rešila da pokrene sudsku parnicu u Kaliforniji i traži novčanu naknadu. Isti izvor navodi da Dončić 'nije imao pojma' da se to desilo.

Novac, međutim, nije problem za Luku. Ugovor na tri godine vredan 165.000.000 dolara sa Loš Anđeles Lejkersima dovoljno govori o njegovoj platežnoj moći. Međutim, njemu sada sledi borba za starateljstvo, pošto želi da ćerke žive s njim, a ne sa majkom koja ih je odvela u Sloveniju.

Slovenački reprezentativac je u razgovoru za "ESPN" objasnio šta se trenutno dešava po tom pitanju.

"Volim moje ćerke više nego išta na svetu. Činim sve kako bi one mogle da budu u SAD sa mnom tokom sezone, ali to nije moguće trenutno. Zbog toga sam odlučio da raskinem veridbu. Sve što radim, radim za moje ćerke. Hoću da budu srećne, uvek ću se boriti da im pružim najbolji život koji mogu".

Luka je u vezi sa Anamarijom Goltes bio od 2016. godine, a zaprosio je u julu 2023. godine. Ćerku Gabrijelu dobili su u novembru 2023. godine, a Oliviju u decembru 2025. godine, kada mu se suprugu porodila u Sloveniji.

Luka je prisustvovao porođaju, ali su problemi nastali kada je želeo da se vrati u SAD. Dončić je imao nameru da povede ćerku Gabrijelu sa sobom u Los Anđeles, pa je tu nastao problem sa verenicom, koja je pozvala policiju.

Policija je 6. decembra posetila porodilište u Kranju. Prema policijskom izveštaju, u koji je imao uvid "ESPN", policajci "nisu utvrdili nikakve elemente krivičnog dela ili prekršaja" koje je počinio Luka Dončić.

Dončić je potom mirno napustio bolnicu i istog dana se vratio u Sjedinjene Američke Države, navodi "ESPN". Od tada nije video ni ćerke ni bivšu verenicu.

"Ne znam ni kako da opišem šta se desilo. Bilo je svega. Bio sam tamo na rođenju svoje ćerke i to mi znači sve. Bio je to rolerkoster dešavanja", jasan je Luka.

Dončić je 26. februara podneo zahtev za privremenu sudsku meru sudovima u Sloveniji, pošto je zatražio da vidi ćerke, koje je od 26. septembra video samo dva puta.