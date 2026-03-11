Slušaj vest

Doskorašnji igrač Partizana, Kameron Pejn odigrao je najbolji meč u karijeri.

Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Filadelfija je prethodne noći savladala Memfis rezultatom 139:129, a fantastični Pejn meč je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom.

Iskusni plejmejker zabeležio je 32 poena, 10 asistencija, tri skoka, tri ukradene lopte, dve blokade - bez ijedne izgubljene lopte.

Trojke je šutirao 8/8, 1/2 za dva poena i slobodna bacanja 6/6.

Pratili su ga Keli Ubre sa 31 poenom, Grajms je ubacio 22, a Edžkomb 21.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Taj Džerom sa 26 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu Izvor: MONDO/Nikola Lalović