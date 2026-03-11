Dobio je šansu nakon povrede Tajrisa Maksija i zablistao!
Košarka
BIVŠI AS PARTIZANA OBORIO REKORD KARIJERE! Nestvarna partija Pejna - 32 poena, 8/8 za tri! Ludilooo! (VIDEO)
Doskorašnji igrač Partizana, Kameron Pejn odigrao je najbolji meč u karijeri.
Filadelfija je prethodne noći savladala Memfis rezultatom 139:129, a fantastični Pejn meč je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom.
Iskusni plejmejker zabeležio je 32 poena, 10 asistencija, tri skoka, tri ukradene lopte, dve blokade - bez ijedne izgubljene lopte.
Trojke je šutirao 8/8, 1/2 za dva poena i slobodna bacanja 6/6.
Pratili su ga Keli Ubre sa 31 poenom, Grajms je ubacio 22, a Edžkomb 21.
U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Taj Džerom sa 26 poena.
