Problemi sa kojima se trenutno suočava u privatnom životu ne utiču na njegove partije -  Luka Dončić blista na parketu!

Lejkersi su prethodne noći rutinski savladali Minesotu 120:106, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar.

Minesota - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia

Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - 31 poen, 11 skokokova i 11 asistencija.

Ovo mu je sedmi tripl-dabl u sezoni i ukupno 89. u NBA karijeri.

Pored Dončića kod Lejkersa su se istakli Ostin Rivs sa 31 poenom i Deandre Ejton sa 14 poena i 12 skokova.

Najbolji igrač Minesote Entoni Edvards odigrao je katastrofalan meč. Ubacio je 14 poena uz očajnih 1/5 za dva i 1/10 za tri poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

