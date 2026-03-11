Impresivna partija Luke Dončića.
MUČE LUKU PRIVATNI PROBLEMI, ALI NA TERENU MU SVE IDE OD RUKE! Dončić radio bukvalno šta je hteo, Edvards i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)
Problemi sa kojima se trenutno suočava u privatnom životu ne utiču na njegove partije - Luka Dončić blista na parketu!
Lejkersi su prethodne noći rutinski savladali Minesotu 120:106, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar.
Minesota - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia
Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - 31 poen, 11 skokokova i 11 asistencija.
Ovo mu je sedmi tripl-dabl u sezoni i ukupno 89. u NBA karijeri.
Pored Dončića kod Lejkersa su se istakli Ostin Rivs sa 31 poenom i Deandre Ejton sa 14 poena i 12 skokova.
Najbolji igrač Minesote Entoni Edvards odigrao je katastrofalan meč. Ubacio je 14 poena uz očajnih 1/5 za dva i 1/10 za tri poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
