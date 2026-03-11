Slušaj vest

Dok mu na terenu sve polazi od ruke, privatni život mu se raspada.

Blistao je prethodne noći protiv Minesote, zabeležio impresivan tripl-dabl i srušio rekord Koija Brajanta u Lejkersima. Međutim Dončićevu spektakularnu partiju zasenilo je saopštenje koje je košarkaš izdao pred meč.

Nakon brojnih priča iz njegovog privatnog živaota, koje su se prethodnih dana pojavile u javnosti, Luka je osetio potrebu da se oglasi.

Potvrdio je da je raskinuo veridbu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes i da trenutno vodi bitku za starateljstvo nad ćerkicama.

"Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo odluku da prekinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji život koji mogu da imaju", poručio je Dončić.

Luka je u vezi sa Anamarijom Goltes bio od 2016. godine, a zaprosio je u julu 2023. godine. Ćerku Gabrijelu dobili su u novembru 2023. godine, a Oliviju u decembru 2025. godine, kada se Anamarija porodila u Sloveniji.

Luka je prisustvovao porođaju, ali su problemi nastali kada je želeo da se vrati u SAD. Dončić je imao nameru da povede ćerku Gabrijelu sa sobom u Los Anđeles, pa je tu nastao problem sa verenicom, koja je pozvala policiju.

Policija je 6. decembra posetila porodilište u Kranju. Prema policijskom izveštaju, u koji je imao uvid "ESPN", policajci "nisu utvrdili nikakve elemente krivičnog dela ili prekršaja" koje je počinio Luka Dončić.

Dončić je potom mirno napustio bolnicu i istog dana se vratio u Sjedinjene Američke Države, navodi "ESPN". Od tada nije video ni ćerke ni bivšu verenicu.

"Ne znam ni kako da opišem šta se desilo. Bilo je svega. Bio sam tamo na rođenju svoje ćerke i to mi znači sve. Bio je to rolerkoster dešavanja", jasan je Luka.

Dončić je 26. februara podneo zahtev za privremenu sudsku meru sudovima u Sloveniji, pošto je zatražio da vidi ćerke, koje je od 26. septembra video samo dva puta.

Ko je Anamarija Goltes?

Godinama unazad Luka je jedan od najboljih košarkaša na planeti, a za to je dobrim delom verovatno zaslužna i Anamarija.

Mnogi vrhunski sportisti neretko ističu da je za uspešnu, dugotrajnu karijeru neophodan stabilan i sređen privatni život, a Luka je to imao pored zanosne plavuše sa kojom je gotovo deceniju bio u idiličnoj vezi.

Atraktivna plavuša u mladosti se bavila kikboksom i plesom, a radila je i kao fitnes instruktorka i bavila se modelingom. Završila je ekonomiju u Ljubljani i nedugo posle toga postala je model i bila je na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih svetskih časopisa. Zanimljivo, kada je imala 15 godina izabrana je za najlepšu tinejdžerku Slovenije.

Verovali ili ne, Luka je prvi put sreo Anamariju kada je imao samo 12 godina. Njihove porodice upoznale su se i družile u Hrvatskoj na letovanju, a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.

"Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega", izjavila je svojevremeno Anamarija.

Zbog veze sa jednim od najboljih košarkaša sveta stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, pa sada na svom Instagram nalogu sada ima 277.000 pratilaca.

Nakon raskida obrisala je sve fotografije sa Dončićem.