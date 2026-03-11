Slušaj vest

Jedan od najvećih promašaja u istoriji KK Partizan, Džabari Parker, odigrao je još jedan sjajan meč za Huventud, ovog puta u FIBA Ligi šampiona protiv Vicburga.

Huventud je srušio nemački tim sa 91:84, a Parker je bio na korak od dabl-dabl učinka, te je susret završio sa 15 poena i devet skokova. Imao je i jednu asistenciju, kao i dve ukradene lopte, te je poslao jasnu poruku košarkaškoj javnosti da definitivno nije zaboravio da igra, kao što su mnogi mislili.

Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Na ovaj način, bez dileme, iznervirao je i navijače Partizana, koji se sada pitaju kako ovako nije mogao da igra u Beogradu, gde su mu partije bile ispod svakog proseka.

Huventud je ovom pobedom prošao u četvrtfinale FIBA Lige šampionajer ima skor 4-1, samo je ostalo da se vidi da li će sa prvog mesta, pošto je ispod njih Unikaha sa 3-2.

