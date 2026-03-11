Slušaj vest

Noć za pamćenje!

Košarkaš Majamija Bem Adebajo ostvario je drugi najefikasniji učinak u istoriji NBA lige, pošto je u pobedi protiv Vašingtona ubacio čak 83 poena!

1/5 Vidi galeriju Adebajo ubacio 83 poena Vizardsima i srušio rekord Kobija Brajanta! Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Adebajo je tako nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je pre dve decenije postigao 81 poen protiv Toronto Reptorsa.

Ispred centra Majamija ostao je samo Vilt Čemberlen sa rekordnih 100 poena iz 1962. godine.

Adebajo je na terenu proveo gotovo 42 minuta, a do 83 poena stigao je uz šut iz igre 20/43. Ubacio je 7 trojki iz 22 pokušaja. Izveo je čak 43 slobodna bacanja i ubacio 36, što je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici.

Pogledajte kako je saigrač Nikole Jovića stigao do ovog nestvarnog učinka.