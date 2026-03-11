Slušaj vest

Đanmarko Poceko dobro je poznato lice u svetu košarke.

Temperamentni Italijan sada je na klupi Galatasaraja, a široj javnosti postao je poznat kao selektor Italije. Sada se, u razgovoru za Mozzart Sport, dotakao brojnih zanimljivih tema.

Prisetio se Poceko i anegdote sa legendarnim srpskim košarkašem, a kasnije i trenerom, Aleksandrom Đorđevićem.

- Jedna od najpoznatijih mojih anegdota sa srpskim košarkašima je sa Aleksandrom Đorđevićem... Bože kakav sam glupak! Bio sam mlad, imao sam 25 godina i u jednom intervjuu sam rekao da on protiv nas neće dati više od šest poena. Bio sam potpuno uveren u to. Ja prosto imam to samopuzdanje. Nemam dileme da mogu da ga zaustavim iako nikada nisam važio za sjajnog defanzivca. Tako da šta mi je bilo u glavi, niko ne zna... Utakmica počinje – on pogađa trojku. Sledeći napad – opet trojka i uz to ga fauliram. On je na liniji za slobodna bacanja. Nije prošlo ni minut od utakmice. U jednom trenutku šutira slobodno bacanje, lopta je u vazduhu, a on mi kaže: „Žao mi je, šefe… sedam poena.“ Tada sam pomislio: „Ja sam najveći idiot na svetu.“ Na kraju je dao više od 40 poena. To je bila velika lekcija za mene, nikada ne provociraj takvog igrača - rekao je Poceko, pa se osvrnuo na odnos sa Predragom Danilovićem:

- To je moj brat. Obožavam ga, gledam ga kao boga. Ljudi misle da je on nezgodan tip, ali on je pravi dasa, ima veliko srce, naravno ume da bude i 'zeznut'. Ponekad kada se šalim pomislim da sam preterao kada mu vidim facu. Onda se i ja uplašim a-ha-ha... On je mnogo dobar čovek. Evo i jednog primera koji nikada neću zaboraviti. Kada smo igrali u Italiji, svi najbolji igrači su bili u Italiji i ja se u nekom plej-ofu razboleo. Dobio sam obostranu upalu pluća, nisam mogao iz kreveta da ustanem. On me je zvao nekoliko puta i kada sam bio u bolnici, a bio mi je protivnik i motivisao me je da se vratim i takmičim. On je takav lik.

Nije se tu zaustavio, već je nastavio da ga hvali.

- On je bio jedan od onih igrača koji su te terali da budeš bolji. Imao je neverovatnu mentalnu snagu i ogromnu harizmu na terenu. Kada si igrao protiv njega, znao si da moraš da budeš na maksimumu jer će u suprotnom da te kazni. Takvi igrači su oblikovali evropsku košarku i zato sam uvek govorio da je jugoslovenska škola košarke nešto posebno - dodao je Poceko.

Sa osmehom na licu setio se mečeva u kojima je kao selektor Italije uspevao da sruši Srbiju, uvek uz neki specijalan fazon iz svog repertoara. Ipak, otkrio je kako nije namerno pravio haos.

- Ne! Nisam to uradio. To su sve bile emotivne utakmice, ja uvek uradim nešto glupo - ističe Poceko sa osmehom na licu, a onda nastavlja:

- Ako pogledate poslednje četiri utakmice, mislim da smo dobili tri. Košarka se promenila. Čak i kada imaš bolji tim na papiru, ništa nije sigurno. Sećam se utakmice u Manili. Srbija je vodila 15 razlike i izgledalo je da je gotovo. Tada sam sa klupe pozvao Điđija Datomea i rekao mu: „Treba mi dva ili tri koša.“ On je onda sam napravio seriju 10:0. Kada se to desilo, slavili smo kao da smo već dobili utakmicu, jer smo osetili da smo promenili tok meča. Naravno, protiv Srbije je uvek teško igrati. Imate ogroman talenat i igrače poput Bogdanovića, Jokića i ostalih momaka...

Prisetio se meča na Evrobasketu 2022. godine kada je Italija srušila Srbiju predvođenu Nikolom Jokićem.

- Taj turnir je bio veoma težak za nas. Grupu smo igrali u Milanu i imali smo ogroman pritisak. Izgubili smo jednu utakmicu i postojala je šansa da ispadnemo već u grupi. Sledećeg dana smo dobili Hrvatsku i to nas je vratilo u život. Kada smo došli u Berlin, bili smo mnogo opušteniji. Igrali smo sa više samopouzdanja i dobre energije. Imali smo igrače kao što su Meli, Polonara i Fontekio. To su momci koji su pravi borci. Možda nemamo ogroman talenat kao neke druge reprezentacije, ali imamo mentalitet borbe. To me podseća na generaciju iz 2004. godine kada smo osvojili srebro na Olimpijskim igrama. Nismo imali najveći talenat, ali smo bili izuzetno čvrsti i borbeni. Ova generacija ima isti mentalitet, nikada ne odustaje i voli da se takmiči za reprezentaciju. Dogodilo se na toj utakmici Marko Spisu koji je iskočio i pogodio neke šuteve.

Poceko je bio isključen sa tog meča, a tom prilikom napravio je haos na terenu.

- Ja uvek kažem za sebe da sam najgluplji na svetu, ali se uvek borim i dajem sve od sebe da pokušam da pomognem svojoj ekipi da pobedi. Pozdravio sam se sa svima, ali sam zapravo tražio mog velikog prijatelja Sašu Danilovića.

Italija je na prethodnom Evrobasketu ispala u osmini finala od Slovenije, a Poceko se dotakao i ovoga.

- Cilj mi je bio da se ne obrukam i ispadnem glupan kada sam seo na klupu. Uvek je nešto posebno kada predstavljaš državu. Dao sam sve od sebe, kao i svim momci. Borili smo se uvek i nismo se obrukali. Što se tiče tog Evrobasketa, svi me pitaju zašto sam preuzimao na Luki Dončići. Verovatno je to greška, ali smo tako pokušali, bili smo blizu, ali desilo se što se desilo. Nekako si uvek pod posebnom pažnjom kada si selektor, svaka greška se udvotruči i gleda kao pod mikroskopom.

