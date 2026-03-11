Slušaj vest

Luka Dončić i Anamaria Goltes već danima pune naslovne strane mnogih novina i portala širom planete.

Kraj idilične ljubavi šokirao je čitavu planetu, a kada se danas pogledaju neke izjave koje je Dončić davao - mnoge reči tek sada odzvanjaju.

U javnosti se pojavila informacija kako je majka Dončićeve bivše verenice čak pozvala policiju kada je Luka došao u porodilište u Kranj i navodno pokušao da sa sobom povede stariju ćerku, a portal "Trma.si" doneo je i detalje ovog slučaja.

- Policiju je pozvala majka kada je Luka došao. Nije bilo nikakve intervencije niti bilo čega sličnog na javnom mestu, a Luka je bio smiren. Ne možemo da tvrdimo šta je bio razlog njenog poteza i šta se krije iza toga, ali možemo da potvrdimo da je do incidenta došlo - stoji u tekstu pomenutog portala.

Luka Dončić i Anamaria Goltes

Dončić je posle se posle ove situacije vratio u Ameriku, a imao je veoma zanimljive izjave odmah po dolasku.

- Ne znam šta da vam kažem, bilo je puno toga, bio sam tamo za njeno rođenje i to mi sve znači. To je bio rolerkoster. Lepo je bilo, video sam kćerku, video sam norođenče, teško mi je bilo da odem od njih, ali ovo je posao i nadam se da se vidimo uskoro - govorio je tada Dončić, pa dodao:

- Najbolja stvar na svetu je biti otac. Dve devojčice, uh napraviće mi pakao od života. Biću sigurno telohranitelj kad odem u penziju. To je najbolja stvar na svetu, blagosloven sam zbog toga. Uvek je to ekstra motivacija, hteo sam da igram za njih, hoću da kada porastu vide šta im je otac radio kao košarkaš. Hoću da budem tu za njih, važno je i jedno i drugo. Dve devojčice? Kažem vam, biću obezbeđenje kada se penzionišem.

Ove izjave tek sada, kada je otkriveno šta se sve dešavalo tih dana, odzvanjaju širom planete.

Kako će se završiti ljubavna saga Luke Dončića ostaje da se vidi...

