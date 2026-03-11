Slušaj vest

Trener Majamija Erik Spolstra posle pobede njegove ekipe nad Vašingtonom, istakao je da nije razmatrao da izvede iz igre Bema Adebaja tokom 42 minuta koliko je proveo na terenu i upisao 83 poena.

Do poluvremena je Adebajo već imao 43 poena, do kraja treće četvrtine stigao je do 62.

"Kada je stigao do 50, pomislili smo: ‘Hajde možda do 60‘. Kada je došao do 60, rekli smo: ‘Samo nastavi, možemo i do 70‘. Nisam se ni usudio da pomislim da ga izvadim iz igre u tom trenutku. Samo smo nastavili. Nisam stao dok nije stigao do Kobijevog rekorda", rekao je trener Majamija.

1/5 Vidi galeriju Adebajo ubacio 83 poena Vizardsima i srušio rekord Kobija Brajanta! Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Saigrači vrlo logično i nesebično, u svakom napadu tražili Adebaja. Majami je čak i namerno pravio faul nad rivalom kako bi što brže ponovo došao do lopte.

Spolstra je Adebaja poslao na klupu tek pošto je sa dva baanja stigao do Kobijevih 81 i potom još dva puta pogodio za 83.

Dakle, Adebajo je meč završio sa 83 poena (20/43 iz igre, 36/43 sa linije slobodnih bacanja) uz devet skokova i tri asistencije za 42 minuta na parketu.

Majami je slavio rezultatom 150:129.

Adebajov podvig je drugi najbolji u istoriji NBA, iza samo legendarnog meča od 100 poena koji je ostvario Vilt Čemberlen 1962. godine.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: