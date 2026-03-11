Slušaj vest

Zanimljive vesti stižu nam iz Sjedinjenih Američkih Država. Nikos Zizis, generalni menadžer košarkaške reprezentacije Grčke, krenuo je put Amerike kako bi pokušao da ubedi Andreja Stojakovića da nastupi za ovu selekciju.

Sin legendarnog Predraga Stojakovića ima pasoše i Srbije i Grčke, a Grci su rešili da krenu u ofanzivu i pokušaju da ga uvere kako je pravi izbor da odabere dres ove selekcije.

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Portal "SDNA" je preneo da je pred Zizisom zadatak da Stojakovića juniora ubedi da je Grčka pravi izbor, a da li će u tome i uspeti, ostaje da se vidi.

Isti portal dodaje kako student Univerziteta Ilinoj i dalje nije prelomio za koju će reprezentaciju igrati.

Ove sezone Andrej Stojaković prosečno beleži 13,3 poena, 4,5 skokova i jednu asistenciju po meču.

