SRBIJA - ISLAND: Problemi za "lavice" na startu meča
Košarkašice Srbija igraju protiv Islanda meč kvalifikacija za Evrobasket 2027.
2. četvrtina
Island ima +10 na startu druge deonice - 20:30! Protivnice imaju odličan procenat šuta za dva.
1. četvrtina
Dobro je krneula Srbija (7:5), ali Island uzbro preokreće - 7:10. Sjajne su Islanđanke u kontri, Srpkinje ne mogu da isprate njihov ritam za sada. Na 12:18 selektor Miloš Pavlović traži-tajm aut - mnogo promašaja iz zicer pozicija.
Ivana Raca pogađa za tri (17:23), ali Island ume itekako da uzvrati. Nisu naše devojke našle rešenje za Islanđanke do kraja četvrtine - 20:26.
Kvalifikacije za EURO 2027
Košarkašice Srbije nastavljaju kvalifikacije za Evrobasket 2027, a ove srede od 18.00 rival će im biti selekcije Islanda u Novom Sadu, a ulaz na meč je slobodan.
Ekipa Miloša Pavlovića na pravi način je završila novembarski prozor sa dva trijumfa, a sada u novosadskom Spensu dočekuje Island, koji je već pobedila na startu kvalifikacija kao gost.
Košarkašice Srbije će u subotu od 20.00 sati gostovati reprezentaciji Portugalije u Almansilu.