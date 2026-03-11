Slušaj vest

Zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, potvrdio je prekid veridbe sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes, a svetski mediji ne prestaju da iznose detalje iz prviatnog života ovog para.

Pošto je Anamarija sa Instagrama uklonila sve zajedničke fotografije, sam Dončić se oglasio saopštenjem za medije.

"Volim svoje ćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u Sjedinjenim Američkim Državama tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo tešku odluku da raskinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život."

Prema navodima američkih medija, ćerke sa majkom borave u Sloveniji, a sa Lukom komuniciraju isključivo preko advokata.

Anamarija Goltes je, kako piše TMZ, na sudu u Kaliforniji podnela zahtev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

Izvori bliski Dončiću tvrde da je on za to saznao iz medija i da je ostao zatečen, tim više što je deci uvek pružao neograničenu finansijsku podršku. S obzirom na to da par, koji se verio u julu 2023. godine, nije bio u braku, Anamarija nema pravo na deo njegovog ogromnog bogatstva, uključujući ugovor sa Lejkersima vredan 165 miliona dolara.

Ona može potraživati samo alimentaciju, čiji će iznos odrediti sud. Dončić je u međuvremenu na sudu u Sloveniji zatražio privremenu meru kako bi ostvario hitan kontakt sa svojim ćerkama.

