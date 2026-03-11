Slušaj vest

Naime, Amerikanac nije znao uopšte ko je Željko Obradović kada je dolazio u Istanbul ali je kako kaže, brzo naučio.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Nisam imao pojma ko je on. Nisam ni gledao fajnal-for prethodne sezone. Jedan od mojih saigrača Ivan Buva me je pitao da gledamo fajnal-for, a ja sam mu odgovorio da ne gledam to i da idem da gledam plej-of NBA. Nisam imao pojma o istoriji trenera, ali sam je brzo naučio", rekao je Naneli za grčke medije.

Zatim su postali šampioni Evrope.

"To je osećaj koji ne može da se uporedi ni sa jednim drugim. U tom momentu sve deluje nestvarno, kao da lebdiš u vazduhu do kraja sezone. Mislim da su i moji najbliži shvatili veličinu toga kada su videli proslavu u Istanbulu. Imali smo ludu, ali baš ludu paradu. Osećam da su tada razumeli koliko je osvajanje bilo veliko, a bilo je i prvo za Fenerbahče u istoriji, koji je tih godina bio kao vojska."

Obradović je smekšao u Partizanu.

"U Partizanu je bio malo blaži i to sam mu i rekao. Rekao sam mu da je opušteniji. Mislim da su se vremena promenila, a on mi je rekao da zna to. Naš tim je bio mnogo drugačiji, imao je više iskustva, pa je trener Obradović od nas želeo da budemo savršeni. Očekivao je da daleko bolje razumemo igru, pa je zbog toga bio fleksibilniji" izjavio je Naneli.

Naneli trenutno natupa za atinski AEK i igra odlično uprkos poznim igračkim godinama.