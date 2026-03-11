Slušaj vest

Adebajo je tako nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je pre dve decenije postigao 81 poen protiv Toronto Reptorsa.

Ispred centra Majamija ostao je samo Vilt Čemberlen sa rekordnih 100 poena iz 1962. godine.

Adebajo je na terenu proveo gotovo 42 minuta, a do 83 poena stigao je uz šut iz igre 20/43. Ubacio je 7 trojki iz 22 pokušaja. Izveo je čak 43 slobodna bacanja i ubacio 36, što je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici.

Mnogi, ipak, obezvređuju učinak Adebaja, ne zbog brojke poena, već zbog načina na koji je došao do nje.

"Ono što je Bam uradio tri četvrtine... Neverovatno. Čak mi se čini u redu i držati ga na terenu kada već dominirate nad protivnikom. Ali praviti namerne greške kako biste stekli više lopti i pojačali statistiku dok ne prestignete Kobija jedna je od najsmešnijih stvari koje sam ikada video", komentar je jednog korisnika društvene mreže "X" na podvig Adebaja