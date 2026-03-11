Slušaj vest

Adebajo je tako nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je pre dve decenije postigao 81 poen protiv Toronto Reptorsa.

Adebajo ubacio 83 poena Vizardsima i srušio rekord Kobija Brajanta! Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Ispred centra Majamija ostao je samo Vilt Čemberlen sa rekordnih 100 poena iz 1962. godine.

Adebajo je na terenu proveo gotovo 42 minuta, a do 83 poena stigao je uz šut iz igre 20/43. Ubacio je 7 trojki iz 22 pokušaja. Izveo je čak 43 slobodna bacanja i ubacio 36, što je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici.

Mnogi, ipak, obezvređuju učinak Adebaja, ne zbog brojke poena, već zbog načina na koji je došao do nje.

"Ono što je Bam uradio tri četvrtine... Neverovatno. Čak mi se čini u redu i držati ga na terenu kada već dominirate nad protivnikom. Ali praviti namerne greške kako biste stekli više lopti i pojačali statistiku dok ne prestignete Kobija jedna je od najsmešnijih stvari koje sam ikada video", komentar je jednog korisnika društvene mreže "X" na podvig Adebaja

Ne propustiteKošarka"NISAM SE USUDIO DA POMISLIM DA GA IZVEDEM IZ IGRE" Erik Spolstra se oglasio posle istorijske noći!
Bem Adebajo
KošarkaČOVEK JE UBACIO 83 POENA - DA, DOBRO STE VIDELI 83 POENA! Pogledajte kako je Jovićev saigrač srušio rekord legendarnog Kobija! (VIDEO)
Bem Adebajo
KošarkaAUUU, LJUDI, DA LI JE OVO MOGUĆE - JOVIĆEV SAIGRAČ UBACIO 83 POENA NA MEČU! Istorijska noć u Majamiju: Ubacio 36 slobodnih bacanja, pa srušio Kobijev rekord!
Bem Adebajo
KošarkaČISTA MAGIJA! Pogledajte ludilo na NBA utakmici i genijalan potez 0,6 pre kraja (VIDEO)
Detorit.jpg

Košarkašice: Srbija - Island Izvor: Kurir