Košarkaš Golden stejta Stef Kari odsustvovaće sa terena još deset dana zbog povrede desnog kolena, objavio je taj NBA klub.
UDARAC ZA GOLDEN STEJT: Kari još deset dana van terena, propušta najmanje pet utakmica
Ovo će produžiti Karijevo odsustvo na najmanje još pet utakmica.
Kari je propustio prethodnih 15 utakmica zbog onoga što klub naziva sindromom patelofemoralnog bola, koji se obično sastoji od otoka i bola oko čašice kolena.
Nakon tri vezana poraza, Voriorsi su trenutno deveti na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa skorom 32/33.
(Beta)
