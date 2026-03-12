Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa deklasirali su pred svojim navijačima Hjuston Roketse - 129:93, uz još jednu spektakularnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.

Apsolutna dominacija Nikole Jokića u timskoj igri i pobedi Denver Nagetsa. Za pola sata igre Srbin je kao od šale stigao do novog tripl-dabla, zabeležio je 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i pet osvojenih lopti. Nije preterano forsirao, jer nije bilo ni potrebe - šutirao je 6/12 iz igre (0/2 za tri poena) i 4/5 slobodna bacanja.

"Hranio" je asistencijama saigrače, posebno Džamala Mareja koji je bio sjajno raspoložen na ovom meču. Kanađanin je bio najefikasniji akter utakmice sa 30 postignuti poena. Braun je ubacio 19, Kem Džonson 17, a Tim Hardvej Džunior 14 uz odličnih 4/6 za tri poena.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Amen Tompson sa 16 poena. Kevin Durent ubacio je 11, a momak koga konstantno porede sa Srbinom, Alperen Šengun ("Bejbi Jokić") bio je neprepoznatljiv na ovom meču. Ubacio je 10 poena uz svega dva skoka i tri asistencije.

Pitanje pobednika rešeno je u trećoj deonici. Otišli su Nagetsi na pauzu sa +6 (53:47), a onda su u trećem periodu igre pergazili rivala. Ubacili su čak 40 poena, stekli ogromnu prednost, i u nastavku rutinski odradili posao.

