Slušaj vest

Svojim nadobudnim izjavama nakon trijumfa nad Srbijom na Eurobasketu, Šengun je očito probudio zver, pa Nikola sada koristi svaku priliku da mu stavi do znanja ko je tata NBA lige.

Posle sjajne partije u Rigi dizali su Šenguna u nebesa, govorili da više nije "Bejbi Jokić", već "Tata Šengun", ali Nikola im je ove sezone zapušio usta.

I prethodne noći pokazao je da mu Turčin još uvek nije ni do kolena.

1/5 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Denver je razmontirao Roketse 129:93, a Nikola je "sa pola gasa" zabeležio tripl-dabl na ovom meču. Nije forsirao, jer nije bilo potrebe - za pola sata igre ubacio je 16 poena i zabeležio 12 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti.

S druge strane, momak koga konstantno porede sa Jokićem, Alperen Šengun, nije se video na ovom meču. Ubacio je 10 poena uz svega dva skoka i tri asistencije.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ovog meča: