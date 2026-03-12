Slušaj vest

Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali čudesni Srbin nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica.

Nikola Jokić igra košarku života, a statistika to jasno pokazuje.

Prethodne noći Denver je pred svojim navijačima deklasirao Hjuston Roketse, a Jokić je meč završio sa tripl-dabl učinkom - 25. u sezoni!

Tako je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u četiri uzastopne sezone beležio 25+ tripl-dablova!

Zbog Nikolinog istorijskog podviga odmah se oglasila i NBA liga, koja je u svojoj objavi istakla koliko je ovaj rekord jedinstven i izuzetan.