Somborac nastavlja da pomera granice u najjačoj ligi sveta.
nestvarno
NIKOLA JOKIĆ - ČOVEK KOJI POMERA GRANICE! Ovo što Srbin radi, košarka ne pamti! Njegov novi rekord je zapanjujući, odmah se oglasila i NBA liga!
Slušaj vest
Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali čudesni Srbin nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica.
Nikola Jokić igra košarku života, a statistika to jasno pokazuje.
Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Prethodne noći Denver je pred svojim navijačima deklasirao Hjuston Roketse, a Jokić je meč završio sa tripl-dabl učinkom - 25. u sezoni!
Tako je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u četiri uzastopne sezone beležio 25+ tripl-dablova!
Zbog Nikolinog istorijskog podviga odmah se oglasila i NBA liga, koja je u svojoj objavi istakla koliko je ovaj rekord jedinstven i izuzetan.
2 · Reaguj
Komentariši