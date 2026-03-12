Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, blistao je u ubedljivom trijumfu Denvera.

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu Hjustona sa 129:93 u NBA ligi, uz još jedan tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je upisao 16 poena, 13 asistencija i 12 skokova za svoj 25. tripl-dabl u sezoni, odnosno 187. u karijeri.

Nije preterano forsirao, jer nije bilo potrebe, ali je zato sjajno razigravao saigrače na ovom meču.

Jedna asistencija se ipak posebno izdvojila.

Srpski mađioničar sa loptom je po ko zna koji put pokazao da ima neverovatan pregled igre i da ono što on vidi u momentu, drugi ne mogu ni da zamisle.

Nakon promašaja Hjustona pokupio je loptu, a onda iznenadio kompletnu odbranu Roketsa. Ugledao je Brauna i bacio spektakularan pas preko celog terena!

Pogledajte kako je to izgledalo: