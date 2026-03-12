Slušaj vest

Denver je zabeležio ubedljivu pobedu protiv Roketsa, a srpski košarkaš je zabeležio novi tripl-dabl učinak, zahvaljujući čemu je po ko zna koji put ušao u istoriju NBA.

Naime, Nikola Jokić je postao prvi košarkaš u istoriji NBA koji je u četiri uzastopne sezone imao najmanje 25 tripl-dabl utakmica i zbog takvog poduhvata se oglasila liga.

Posle utakmice je Jokić govorio o značaju dobre odbrane nad Kevinom Durentom koji je postigao 11 poena.

"Odlučilo je kada su postavili dodatne čuvare na njega. Naterali su ga da brzo donosi odluke i pokrili su njegov prostor", rekao je Jokić posle utakmice.

Veruje da bi ovaj trijumf mogao da bude i te kako značajan za ekipu iz Kolorada.

"Mislim, kao što je Adelman rekao, ovo je deo sezone kada moraš o tome razmišljati i posvetiti pažnju tome. Tako da, definitivno će nam pomoći".

