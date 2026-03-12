Slušaj vest

Košarkaši Partizan Mozzart Beta u nedelju, 15. marta, dočekuju Cedevita Olimpiju u neobičnom terminu za domaće prilike – utakmica počinje već u 13 časova.

Raspored takmičenja je izuzetno zgusnut, pa je termin pomeren kako bi se oba tima što bolje pripremila za obaveze koje ih očekuju već početkom naredne sedmice. Ljubljančani imaju meč u utorak, dok crno-bele novi izazov čeka u četvrtak.

Iako je za srpsku košarku ovaj termin pomalo neuobičajen, treneru Partizana, Đoanu Penjaroji, španskom stručnjaku, igranje u takozvanom „španskom terminu“ nije strano.

Za ovaj duel klub je pripremio i pristupačne cene karata - ulaznice se mogu kupiti već od 500 dinara, dok je ulaz na Nivo 400 besplatan za mlađe od 18 godina, uz prethodno preuzetu kartu na blagajni.

Partizan u ovaj susret ulazi kao branilac titule i lider regionalnog šampionata sa učinkom od 17 pobeda i samo jednim porazom. U prethodnim sezonama dueli crno-belih i Cedevita Olimpije često su donosili mnogo uzbuđenja - ostaje da se vidi da li će tako biti i ovog puta.

Pogledajte fotke sa poslednjeg meča crno-belih:

Virtus - Partizan 2025/26 Foto: Bianca Costantini / imago sportfotodienst / Profimedia

Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport