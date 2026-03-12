Slušaj vest

Nakon što je Luka Dončić zvanično potvrdio vest da je raskinuo veridbu sa svojom dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes, košarkaš Los Anđeles Lejkersa napravio je još jedan korak.

Da je veza između njih dvoje gotova potvrđuje potez Luke Dončića da svojoj nekadašnjoj životnoj saputnici uzvrati istom merom.

Luka Dončić sa verenicom Anamarijom Goltes i psima Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Uradio što i verenica

Pre nekoliko dana Anamarija Goltes je obrisala skoro sve zajedničke fotografije sa Lukom Dončićem. Sada je to uradio i čuveni košarkaš, čime je svojoj verenici jasno stavio do znanja da ju je obrisao iz svog života.

Kao što se može videti na njegovom profilu na instagramu, jedine fotografije koje su ostale su one na kojima je Luka sa ćerkama. Obrisao je i fotografiju sa dana veridbe na Bledu, koju je držao do pre koji dan.

Nestala i fotka sa Bleda

U javnosti već neko vreme kruži vest da su Luka Dončić i Anamarija Goltes raskinuli nakon dugogodišnje veze. Bili su zajedno još od tinejdžerskih dana, kada su letovali na ostrvu Krk, a 2023. godine su svoju vezu odveli korak dalje i verili se na Bledu.

Iste godine postali su roditelji ćerkice Gabrijele. U decembru, Anamarija je na svet donela njihovu drugu naslednicu Oliviju. Dok je Gabrijela rođena u SAD, gde je par živeo dugi niz godina, Olivija je rođena u porodilištu u Kranju.

1/11 Vidi galeriju Anamaria Goltes Foto: Printskrin/Instagram

Posvađali se na krv i nož

Američki mediji su nedavno objavili da su se Luka i Anamarija posvađali pre rođenja njihove druge ćerke, još tokom leta, pa se Anamarija preselila u Sloveniju, dok je Luka ostao u Los Anđelesu, što je izazvalo brojne kontroverze i glasine o raskidu.

Luka Dončić je pre nekoliko dana u pisanoj izjavi za medijsku kuću ESPN nagovestio raskid sa Anamarijom Goltes.

- Volim svoje ćerke više od svega na svetu i učinio sam sve što sam mogao da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo tešku odluku da raskinem našu veridbu - napisao je Luka Dončić i dodao:

Nekada su se voleli - Luka Dončić i Anamarija Goltes Foto: Profimedia

Kreće borba za starateljstvo

- Sve što radim je za njihovu sreću i uvek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život.

Izvori su takođe rekli pomenutom portalu da su Luka Dončić i njegova bivša devojka u sporu oko starateljstva nad ćerkama, a TMZ je objavio da je Goltesova podnela zahtev za izdržavanje dece, kao i nadoknadu sudskih troškova.