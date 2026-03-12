Slušaj vest

Mučna epizoda Bogdana Bogdanovića u dresu Klipersa i dalje traje... Srpski bek je nastavlja da prolazi kroz težak period u NBA ligi, pošto u noći za nama nije dobio ni minut na parketu u ubedljivoj pobedi svog tima nad Minesotom rezultatom 153:128.

Koliko je cela situacija frustrirajuća možda najbolje govori scena po završetku utakmice. Dok su se igrači oba tima našli u žustroj raspravi na centru terena, koja je ubrzo prerasla i u koškanje, Bogdanović nije želeo da bude deo tog haosa.

Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kapiten Orlova je jednostavno krenuo ka svlačionici i napustio parket.

Delovalo je kao da nije imao ni želju ni strpljenje da učestvuje u tenzijama, već je odlučio da se povuče i završi veče bez dodatnih nervoza.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Iza Bogdanovića je inače najslabija sezona otkako je stigao u NBA. Na 18 odigranih utakmica beleži prosečno 7,7 poena, uz 2,9 skokova i 2,7 asistencija po meču.

Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Košarkaška reprezentacija Srbije
Danijel Tajs u Partizanu na leto?
Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanovićprofimedia-1058560034.jpg

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1