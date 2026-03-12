Slušaj vest

Nekadašnji NBA šampion sa Bostonom iz 2008. godine, a danas televizijski analitičar Kendrik Perkins, uputio je oštre zamerke na račun srpskog centra Nikole Jokića.

Perkins smatra da lider Nagetsa u poslednjem periodu ne pruža partije na nivou na koji je navikao ljubitelje košarke, posebno kada je reč o završnicama utakmica, gde po njegovom mišljenju izostaje prepoznatljiv učinak srpskog asa.

„Gordon se vratio, ali Votson je i dalje odsutan, a on im je potreban, zar ne? Denver ima problema da zaustavi napade protivnika. Neobično je videti ovakvu igru Nikole Jokića u završnicama mečeva. Bio je jednostavno užasan poslednjih mesec i po“, rekao je Perkins.

1/5 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Perkins je dodao da Jokić i dalje uspeva da pogodi važne šuteve u ključnim momentima, ali ističe da se u drugim segmentima igre javljaju problemi koji utiču na njegovu ukupnu efikasnost.

„Kada dođe završnica utakmice, Nikola pogađa važne šuteve, ali govorim o izgubljenim loptama, o njegovom plus-minus učinku. Takođe, ne mislim da je Jokić trenutno u najboljoj formi. Mora da bude u boljoj fizičkoj spremi,“ dodao je Perkins.

I za kraj je dodao:

„Setite se kako je izgledao kada je bio na vrhuncu forme, pre šampionske sezone. Tokom leta je trenirao trčanje uz stepenice, bio je snažniji, definisaniji i igrao je sjajno i u napadu i u odbrani,“ zaključio je Perkins, a prenosi Hoopshype.