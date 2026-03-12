Slušaj vest

Slovenačkog košarkaša mnogi su povezivali sa raznim damama, a jedna od njih bila je i Madlin Klajn, američka glumica i model.

Međutim, oni i zvanično mogu biti precrtani sa liste glasina o parovima jer se između njih apsolutno ništa ne dešava.

Izvori upoznati sa situacijom rekli su da se ne zabavljaju, preciznije - nikada se nisu ni upoznali!

Spekulacije su počele nakon što su fanovi primetili da se NBA superzvezda i glumica iz serije "Outer Banks" prate na Instagramu, što je izazvalo glasine o romansi usred Lukinog nedavnog raskida sa Anamarijom Goltes.

RASKID KOJI JE ŠOKIRAO SVE

Zvezda Los Anđeles Lejkersa potvrdio je prekid veridbe sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes, a svetski mediji ne prestaju da iznose detalje iz prviatnog života ovog para.

Pošto je Anamarija sa Instagrama uklonila sve zajedničke fotografije, sam Dončić se oglasio saopštenjem za medije.

"Volim svoje ćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u Sjedinjenim Američkim Državama tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo tešku odluku da raskinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život."

Foto: Instagram

LUKA SA ĆERKAMA KOMUNICIRA PREKO ADVOKATA

Prema navodima američkih medija, ćerke sa majkom borave u Sloveniji, a sa Lukom komuniciraju isključivo preko advokata.

Anamarija Goltes je, kako piše TMZ, na sudu u Kaliforniji podnela zahtev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

Izvori bliski Dončiću tvrde da je on za to saznao iz medija i da je ostao zatečen, tim više što je deci uvek pružao neograničenu finansijsku podršku. S obzirom na to da par, koji se verio u julu 2023. godine, nije bio u braku, Anamarija nema pravo na deo njegovog ogromnog bogatstva, uključujući ugovor sa Lejkersima vredan 165 miliona dolara.

Ona može potraživati samo alimentaciju, čiji će iznos odrediti sud. Dončić je u međuvremenu na sudu u Sloveniji zatražio privremenu meru kako bi ostvario hitan kontakt sa svojim ćerkama.