Navikli smo da Somborac piše istoriju i igra fantastično uz brojke koje pre njega nisu viđene, ili uspeha koji su se vezivali samo za velikane ovog sporta.

Sada se pojavio novi nestvarni podatak.

Nikola Jokić je u velikom preokretu i pobedi Denvera protiv San Antonija zabeležio novi tripl-dabl. Srbin je postigao 31 poena, uz 20 skokova i 12 asistencija.

To je bila njegova 10. utakmica u kojoj je zabeležio najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, a posebno je impresivan podatak da je u proteklih 50 godina, neračunajući Jokića u NBA viđeno samo šest ovakvih mečeva.

Kada je reč o košarkašima koji su i dalje aktivni, Luka Dončić ima dva takva meča, Lebron Džejms i Janis Adetokumbo po jedan.

Kako je Jokić razbio San Antonio

Nagetsi su do trijumfa protiv Sparsa stigli rezultatom 136:131 i to na gostujućem terenu.

Domaći tim je mnogo bolje otvorio meč i u jednom trenutku druge četvrtine imao i 20 poena prednosti, dok je na poluvremenu rezultat bio 69:53. Međutim, Denver je u drugom delu zaigrao znatno agresivnije, postepeno smanjivao razliku, a u poslednjoj četvrtini potpuno preokrenuo tok utakmice.

Ključna je bila serija od 14:0 u poslednjoj deonici jer su njom su gosti preuzeli kontrolu i stigli do pobede.

Fantastični Nikola Jokić je utakmicu završio sa 31 poenom, čak 20 skokova i 12 asistencija. Iz igre je pogodio devet od 17 šuteva, a od toga za tri poena dva od šest, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan u svih 11 pokušaja. Imao je još tri ukradene lopte i dve blokade.

Odličan je bio i Džamal Marej koji je bio najefikasniji sa 39 poena, a uz to je imao i sedam asistencija. Spenser Džons je dodao 19, Kameorn Džonson 15, a Kristijan Braun 11 poena. Ponovo u timu nije bilo Arona Gordona koji se nedavno vratio posle duže pauze zbog povrede.

Kada je reč o San Antoniju, to je ekipa koja je od početka februara, sve do ove utakmice upisala samo jedan poraz uz 16 pobeda. Protiv Denvera nije bilo Viktora Vembanjame. Istakao se Stefon Kasl sa 30 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Dearon Foks je postigao 27, a Harison Barns 20 poena.

