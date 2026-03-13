Slušaj vest

Imali su Sparsi bolji start na domaćem terenu i 20 poena prednosti u drugoj četvrtini, ali Nikola Jokić je, uz pomoć Džamala Mareja povukao Denver ka povratku.

Za pobedu je bila ključna serija 14:0 u poslednjoj četvrtnini, a ovo je bila istorijska utakmica za srpskog košarkaša.

Pogledajte fotografije sa meča:

Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija Foto: Eric Gay/AP
Ne propustiteKošarkaNESTVARNO ŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Nikola Jokić monstruoznim tripl-dablom režirao preokret Denvera za pamćenje! Nagetsi imali 20 razlike zaostatka, a onda...
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ JE 10. PUT U KARIJERI ODIGRAO OVAKVU UTAKMICU, SVE LEGENDE KAD SE SKUPE NISU MU NI BLIZU! Zapanjujući podatak koji pokazuje gde Srbin pripada
2803 AP Eric Gay.jpg
Košarka"JOKIĆ JE UŽASAN POSLEDNJIH MESEC I PO DANA" Čuveni Amerikanac na sraman način isprozivao Srbina! Da li je svestan onoga što je rekao? Ovakva BRUKA se ne pamti!
profimedia-1076642592.jpg
KošarkaTRENER DENVERA STAO PRED KAMERE, PA OTVORIO DUŠU! Nagetsi demolirali Hjuston, a Adelman hvalio Jokića, ali i OVE IGRAČE: "Na njega sam posebno ponosan!"
Dejvid Adelman Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports