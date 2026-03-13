Nikola Jokić je novim tripl-dabl učinkom vodio Denver do preokreta protiv San Antonija.
ONO ŠTO JOKIĆ RADI STVARNO IZGLEDA MOĆNO: Pogledajte fotografije nastale tokom strašne utakmice Srbina
Imali su Sparsi bolji start na domaćem terenu i 20 poena prednosti u drugoj četvrtini, ali Nikola Jokić je, uz pomoć Džamala Mareja povukao Denver ka povratku.
Za pobedu je bila ključna serija 14:0 u poslednjoj četvrtnini, a ovo je bila istorijska utakmica za srpskog košarkaša.
Pogledajte fotografije sa meča:
Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija Foto: Eric Gay/AP
