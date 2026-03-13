Slušaj vest

Dok se širom sveta piše o rastanku od Anamarije Goltes i njihovih problema i borbe za starateljstvo nad ćerkama, Luka Dončić se trudi da na terenu bude najbolja verzija sebe.

Deluje da mu to polazi za rukom, pošto je u noći između četvrtka i petka odigrao utakmicu sezone i ujedno ostvario poenterski rekord otkako je trejdovan iz Dalasa.

Los Anđeles Lejkersi su pobedili Čikago rezultatom 142:130, a Dončić je za 37 minuta na terenu postigao 51 poena, uz 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić na utakmici protiv Čikaga Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Slovenac je pogodio 17 od 31 šut iz igre uključujući i devet trojki iz 14 pokušaja.

Predvodio je svoj tim do pobede u ovom efikasnom meču, a najveću podršku poenterski mu je pružio Deandre Ejton koji je pored 23 poena imao i 10 skokova. Lebron Džejms je utakmicu završio sa 18 poena i po sedam skokova i asistencija.

U poraženom timu se istakao Džoš Gidi sa 27 poena, 15 asistencija i osam skokova.

Sledeću utakmicu Lejkersi će igrati protiv Denvera i Nikole Jokića koji je takođe bio fantastičan u noći između četvrtka i petka. Duel ekipa iz Kalifornije i Kolorada je na programu u noći između subote i nedelje.

Bonus video: