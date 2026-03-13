Slušaj vest

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu Boston rezultatom 104:102, a meč je obeležio Šej Gildžes-Aleksander koji je oborio rekord Vilta Čemberlena još iz 1963. godine pošto je na 127 utakmica zaredom postigao najmanje 20 poena.

Gildžes-Aleksander je meč završio sa 35 poena, devet asistencija i šest skokova, dok je kod Seltiksa najbolji bio Džejlen Braun sa 34 poena, sedam asistencija i šest skokova.

Šej Gildžes-Aleksander na utakmici protiv Bostona Foto: Gerald Leong/FR172191 AP, Nate Billings/FR171660 AP

Boston je preko Brauna stigao do izjednačenja na 50 sekundi do kraja utakmice, ali je u narednom napadu Gildžes-Aleksander poentirao. Usledio je brzi odgovor Brauna i nova dva poena za izjednačenje 102:102. Aleks Karuso je u poslednjem napadu promašio šut za pobedu Oklahome, ali je Čet Holmgren uhvatio ofanzivni skok nakon čega je fauliran. Pogodio je oba slobodna bacanja.

Bila je ovo sedma uzastopna pobeda Oklahome koja je prva na Zapadu sa 52 pobede i 15 poraza.

Pogledajte ludu završnicu ove utakmice:

