Srpski košarkaš je, uz pomoć Džamala Mareja, vodio Denver do velikog preokreta na utakmici protiv San Antonija. Iako su se suočili sa zaostatkom od 20 poena u toku druge četvrtine, Nagetsi su uspeli da stignu do pobede.

Ključna je bila serija od 14 uzastopnih poena u poslednjoj deonici.

Nikola Jokić je 10. put u karijeri odigrao 30/20/10 utakmicu, odnosno utakmicu sa najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, dok su svi ostali košarkaši u poslednjih 50 godina skupili ukupno šest takvih mečeva.

Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija Foto: Eric Gay/AP

Konkretno, Somborac je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova i 12 asistencija. Iz igre je pogodio devet od 17 šuteva, a od toga za tri poena dva od šest, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan u svih 11 pokušaja. Imao je još tri ukradene lopte i dve blokade.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ovog meča:

