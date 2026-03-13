ZATRPAO KOŠ, POSTAO "LOPOV" I POVEO DENVER DO NEVEROVATNE POBEDE! Pogledajte šta je sve Jokić uradio u istorijskoj utakmici koja će se pamtiti!
Srpski košarkaš je, uz pomoć Džamala Mareja, vodio Denver do velikog preokreta na utakmici protiv San Antonija. Iako su se suočili sa zaostatkom od 20 poena u toku druge četvrtine, Nagetsi su uspeli da stignu do pobede.
Ključna je bila serija od 14 uzastopnih poena u poslednjoj deonici.
Nikola Jokić je 10. put u karijeri odigrao 30/20/10 utakmicu, odnosno utakmicu sa najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, dok su svi ostali košarkaši u poslednjih 50 godina skupili ukupno šest takvih mečeva.
Konkretno, Somborac je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova i 12 asistencija. Iz igre je pogodio devet od 17 šuteva, a od toga za tri poena dva od šest, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan u svih 11 pokušaja. Imao je još tri ukradene lopte i dve blokade.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ovog meča:
Bonus video: