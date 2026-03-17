Slušaj vest

Vila sa sopstvenim akvaparkom, koju je nedavno zauzeo strimer Kai Cenat (23) sa grupom AMP tokom tridesetodnevnog globalnog lajvstrima, sada traži novog vlasnika za „smešnih“ 11 miliona dolara.

Ogroman kompleks na adresi "9 Rue Parker" u luksuznoj oblasti Anakva Springs Ranč nalazi se na imanju od 53 akra i nudi više od 13.000 kvadratnih stopa luksuznog životnog prostora. Ranije se prodavao za čak 20 miliona dolara. Pošto imanje nije pronašlo kupca, osnivač kompanije za nekretnine Ervin Nikolas II (55) sada računa na veliko sniženje i nada se da će ovog puta jedinstveno imanje dobiti novog vlasnika.

A šta je zapravo uključeno u cenu? Kompleks ima sopstveni akvapark: osam bazena, veštačku planinu, šest tobogana, đakuzije, „lenju reku“ i čak 10,6 metara dugu skakaonicu. Održavanje pritom nije nimalo jeftino – park troši impresivnih 316.000 galona vode.

Za ljubitelje detalja tu su i zanimljive brojke: kuća iz 2009. gradila se 59.000 sati, utrošeno je 2.000 jarda betona i 130.000 funti čelika. Unutra se nalazi 10 spavaćih soba, 12 kupatila, garaža za osam automobila i posebna kuća za goste. Ljubitelji košarke oduševiće se teretanom sa terenom u stilu San Antonio Sparsa i prostorijom za trofeje koja ima bravu na otisak prsta.

1/7 Vidi galeriju Kuća Tonija Parkera Foto: Jam Press/TK Images / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tu su i stvari za prave ljubitelje luksuza: bioskopska sala sa sedištima u stadion stilu, arkadna igraonica, vinski podrum za 1.500 boca i kapije koje podsećaju na film "Park iz doba Jure". Na imanju živi i rezidentna kornjača po imenu Buldožer.

Kurir sport/Profimedia

Bonus video: