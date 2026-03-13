Slušaj vest

Nagetsi su do trijumfa protiv Sparsa stigli rezultatom 136:131 i to na gostujućem terenu, a Jokić je susret završio sa učinkom od 31 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

Po završetku ove utakmice, trener Denvera Dejvid Adelman sipao je hvalospeve na Džokerov račun.

- Nikola je ostao dosledan onome što on jeste. Protivnik mu je slao različite odbrane, bili su mu 'u kolenima', udvajali ga, ali on je svaki put donosio pravu odluku. Njegov najveći kvalitet je što je agresivnost odbrane na njemu pretvorio u prednost za ostale saigrače. To je stalna situacija 'četiri na tri' koju on rešava bez greške - počeo je priču Adelman, pa u dahu nastavio:

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija Foto: Eric Gay/AP

- On samim svojim prisustvom na terenu kreira napad. To je razlog zašto je on, po mom mišljenju, najbolji igrač na svetu. Večeras je ponovo bio poseban kada je to bilo najpotrebnije.

Pored Jokića, hvalio je i Džamala Mareja.

- Kada se nađete u poziciji da pobedite, potrebni su vam specijalni ljudi da završe posao. Nikola i Džamal su to večeras uradili. Jokićeva sposobnost da oslobodi prostor za šuteve Marija i Spensera Džonsa bila je ključna za naših 83 poena u drugom poluvremenu - zaključio je Dejvid Adelman.

