Slovenac je u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Čikagom postigao 51 poena, što je za njega najbolji poenterski učinak otkako je trejdovan iz Dalasa. Imao je pored toga i 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

Zanimljivo je da je utakmica odigrana u okviru tematske večere posvećene očevima i ćerkama, a da se Luka Dončić trenutno bori za starateljstvo nad svojim ćekrama Gabijelom i Olivijom sa Anamarijom Goltes od koje se nedavno rastao.

Slovenac je otkrio da ga je tokom meča posebno motivisao sukob sa košarkašem Čikaga, Litvancem Matasa Buzelisa.

"Izgledalo je kao mirna utakmica, a onda je jedna osoba počela da mi govori stvari koje su me probudile", rekao je Dončić i objasnio:

"Bio sam šokiran onim što mi je govorio. Sigurno vam neću reći šta je to bilo, jer bih dobio tehničku grešku samo da ponovim. Bilo je zaista neprimereno. To me je probudilo, odjednom je utakmica koja je išla "lagano" postala nešto drugo za mene", istakao je jedan od najboljih košarkaša na svetu.

Kako je Dončić zgazio Čikago

Dok se širom sveta piše o rastanku od Anamarije Goltes i njihovim problemima i borbi za starateljstvo nad ćerkama, Luka Dončić se trudi da na terenu bude najbolja verzija sebe.

Deluje da mu to polazi za rukom, pošto je u noći između četvrtka i petka odigrao utakmicu sezone i ujedno ostvario poenterski rekord otkako je trejdovan iz Dalasa.

Los Anđeles Lejkersi su pobedili Čikago rezultatom 142:130, a Dončić je za 37 minuta na terenu postigao 51 poena, uz 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

Slovenac je pogodio 17 od 31 šuteva iz igre uključujući i devet trojki iz 14 pokušaja.

Predvodio je svoj tim do pobede u ovom efikasnom meču, a najveću podršku poenterski mu je pružio Deandre Ejton koji je pored 23 poena imao i 10 skokova. Lebron Džejms je utakmicu završio sa 18 poena i po sedam skokova i asistencija.

U poraženom timu se istakao Džoš Gidi sa 27 poena, 15 asistencija i osam skokova.

Sledeću utakmicu Lejkersi će igrati protiv Denvera i Nikole Jokića koji je takođe bio fantastičan u noći između četvrtka i petka. Duel ekipa iz Kalifornije i Kolorada je na programu u noći između subote i nedelje.

