Slušaj vest

Košarkaši Ilirije pobedili su večeras na svom terenu u Ljubljani FMP 106:101 (22:28, 33:25, 24:25, 27:23), u utakmici trećeg kola plej-auta u ABA ligi.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Slovenačku ekipu predvodili su Marko Pađen sa 26 poena i Boban Marjanović sa 20 poena i 11 skokova. Edo Murić pobedi je doprineo sa 16 poena i šest skokova, a Petar Popović sa 16 poena i četiri ukradene lopte.

U ekipi iz Železnika Filip Barna bio je najefikasniji sa 21 poenom uz šest asistencija i četiri skoka, Džošua Skot postigao je 18 poena, a Lazar Stefanović 17 poena uz šest skokova.

Posle tri kola u plej-autu, obe ekipe imaju po sedam pobeda i 12 poraza, FMP je na 11. mestu, a Ilirija na 13.

