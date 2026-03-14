Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio ni minut na terenu, ovog puta u pobedi Los Anđeles Klipersa protiv Čikago Bulsa.
NBA
BOGDAN BOGDANOVIĆ PONOVO NI NA MAPI: Srbin još jednom sa klupe gledao trijumf Klipersa
Los Anđeles Klipersi savladali su Čikago Bulse rezultatom 119:108, a Bogdan Bogdanović ponovo nije proveo ni sekund na terenu i to zbog odluke trenera.
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa
Bogdanović opet nije bio ni na mapi i gledao je trijumf Klipersa u čijim se redovima istakao Kavaji Lenard sa 28 poena, dok je Benedikt Maturin upisao 26.
U poraženom timu najbolji je bio Džoš Gidi koji je upisao tripl-dabl sa 20 poena, 11 skokova i deset asistencija.
Da li će Bogdan zaigrati u nekom od narednih mečeva ostaje da se vidi, a vi pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta između Klipersa i Bulsa:
