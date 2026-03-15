Basketaši Srbije završili su nastup u FIBA Kupu šampiona na četvrtom mestu, pošto su u borbi za bronzanu medalju u Bangkoku izgubili od Holandije rezultatom 20:17.

Iako su obe ekipe kroz grupnu fazu prošle sa maksimalnim učinkom i mnogi su očekivali da će se, kao i prošle godine, sastati u finalu, do tog duela ovoga puta nije došlo. Za titulu će se boriti Španija i Sjedinjene Američke Države.

BRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE PONIZILI AMERE NA STARTU OLIMPIJSKIH IGARA! Orlovi slabo krenuli, pa dodali gas i pokazali klasu! Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Srbija je odlično otvorila meč za treće mesto i u jednom trenutku imala prednost od pet poena razlike. Međutim, Holanđani su uspeli da se vrate u igru i preokrenu tok utakmice.

U završnici je usledila serija „lala“ od 5:0, ali su srpski basketaši uspeli da priđu na samo poen zaostatka desetak sekundi pre kraja. Ipak, De Jong je bio siguran sa linije penala i sa dva pogođena bacanja potvrdio pobedu Holandije.

Ne propustiteKošarkaBASKETAŠI POSLE DRAME PORAŽENI OD AMERIKE! Igraće za bronzu na Kupu šampiona!
KošarkaBRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE U23 U ČETVRTFINALU SVETSKOG PRVENSTVA! Nakon velike drame pobedili Egipat, sledi okršaj sa Letonijom!
KošarkaAU! NIJE SAMO ŠOKANTAN PORAZ OD FINSKE! Posle ispadanja sa Eurobasketa srpska košarka doživela novi težak udarac! Šta se ovo dešava?!
KošarkaBASKETAŠI SAZNALI RIVALA: Srbija protiv Letonije za polufinale Evropskog prvenstva
