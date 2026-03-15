Slušaj vest

Basketaši Srbije završili su nastup u FIBA Kupu šampiona na četvrtom mestu, pošto su u borbi za bronzanu medalju u Bangkoku izgubili od Holandije rezultatom 20:17.

Iako su obe ekipe kroz grupnu fazu prošle sa maksimalnim učinkom i mnogi su očekivali da će se, kao i prošle godine, sastati u finalu, do tog duela ovoga puta nije došlo. Za titulu će se boriti Španija i Sjedinjene Američke Države.

Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Srbija je odlično otvorila meč za treće mesto i u jednom trenutku imala prednost od pet poena razlike. Međutim, Holanđani su uspeli da se vrate u igru i preokrenu tok utakmice.

U završnici je usledila serija „lala“ od 5:0, ali su srpski basketaši uspeli da priđu na samo poen zaostatka desetak sekundi pre kraja. Ipak, De Jong je bio siguran sa linije penala i sa dva pogođena bacanja potvrdio pobedu Holandije.