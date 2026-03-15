Slušaj vest

Lejkersi su posle produžetka savladali Denver pred svojim navijačima, a junak trijumfa bio je Slovenac Luka Dončić, koji je na 0.5 sekindi pre kraja iz nemoguće pozicije pogodio za pobedu - 127:125.

Nikola Jokić je meč završio sa novim tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni! Zabeležio je srpski as 24 poena, 16 skokova, 14 asistencija i pet ukradenih lopti, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa.

Somborca je zasenio junak trijumfa Luka Dončić, koji je takođe imao tripl-dabl učinak na ovom meču - 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Srpski košarkaš je sumirao utiske posle meča, a najpre je upitan šta je želeo u ključnim momentima:

"Samo da bacim savršeno dodavanje... Imamo dosta igrača koji su pretnja", rekao je Nikola.

Spenser Džons nije uspeo da zaustavi Dončića u odlučujućem napadu.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića

"Spenser je bio u stanju da dobro igra, ali nije uspeo da usmeri ka udvajanju... to je proces učenja... Oni su najbolji na svetu".

Ističe Jokić da je Dončića i ostale zvezde jako teško čuvati.

"Možete ih nekako obuzdati, ali napad je taj koji odlučuje. Teško je čuvati te momke, najbolje u ligi", istakao je srpski as.