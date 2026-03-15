Košarkaši riječkog Kvarnera 2010 pobedili su na svom terenu Split 104:99, u utakmici 23. kola hrvatske Premijer lige, a duel je obeležila dramatična situacija u prvom poluvremenu kada se srušila konstrukcija koša posle zakucavanja igrača gostujuće ekipe.

Indicent se dogodio u 18. minutu pri vođstvu Kvarnera 48:47, kada je centar gostujuće ekipe Demadžeo Vigins zakucao i povukao obruč.

Pod njegovom težinom je počela da pada konstrukcija koša, a sa njom i američki košarkaš koji je na nekoliko trenutaka bio prignječen. Odmah su dotrčali najbliži igrači koji su podigli konstrukciju i sprečili da se američki centar ozbiljnije povredi.

Iz dvorane i uprave Rijeka sporta poručuju da je za nastalu situaciju odgovoran isključivo košarkaš „žutih“, a ne eventualni problemi sa opremom u hali. Svoj pogled na ceo događaj izneo je i direktor Igor Bukinac.

- U osam godina otkako sam direktor, nisam imao ovakav slučaj. To se dogodilo zbog neprimerenog korišćenja koša. Ako se neko na taj način veša o obruč moguće je da se ovako nešto dogodi, pogotovo s obzirom na njegovu težinu. Proveravamo svu opremu, naši ljudi godinama rade u ovoj dvorani. Isključujem mogućnost da je došlo do greške sa naše strane. Videćemo koji su dalji pravni koraci, ali ćemo najverovatnije tražiti odštetu od Splita zbog štete nanete opremi - rekao je Bukinac.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ OTVORIO DUŠU POSLE BOLNOG PORAZA OD LEJKERSA! Pričao o Dončićevom šutu za pobedu, lošoj odbrani, pa priznao: "Teško je čuvati te momke..."
Nikola Jokić i Luka Dončić
KošarkaMOMCI, IDEMO DALJE! SRBIJA OSTALA BEZ MEDALJE! Ovo niko nije očekivao - prošle godine smo uzeli svetsku titulu, a sada smo četvrti!
Screenshot 2026-03-15 110659.jpg
KošarkaNOVE INFORMACIJE O STANJU DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Lekari se bore za bubreg! Teška upala pluća otežava situaciju!
partizanbursa167826.jpg
KošarkaBASKETAŠI POSLE DRAME PORAŽENI OD AMERIKE! Igraće za bronzu na Kupu šampiona!
Basketaši Srbije

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets