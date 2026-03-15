Slušaj vest

Košarkaši riječkog Kvarnera 2010 pobedili su na svom terenu Split 104:99, u utakmici 23. kola hrvatske Premijer lige, a duel je obeležila dramatična situacija u prvom poluvremenu kada se srušila konstrukcija koša posle zakucavanja igrača gostujuće ekipe.

Indicent se dogodio u 18. minutu pri vođstvu Kvarnera 48:47, kada je centar gostujuće ekipe Demadžeo Vigins zakucao i povukao obruč.

Pod njegovom težinom je počela da pada konstrukcija koša, a sa njom i američki košarkaš koji je na nekoliko trenutaka bio prignječen. Odmah su dotrčali najbliži igrači koji su podigli konstrukciju i sprečili da se američki centar ozbiljnije povredi.

Iz dvorane i uprave Rijeka sporta poručuju da je za nastalu situaciju odgovoran isključivo košarkaš „žutih“, a ne eventualni problemi sa opremom u hali. Svoj pogled na ceo događaj izneo je i direktor Igor Bukinac.

- U osam godina otkako sam direktor, nisam imao ovakav slučaj. To se dogodilo zbog neprimerenog korišćenja koša. Ako se neko na taj način veša o obruč moguće je da se ovako nešto dogodi, pogotovo s obzirom na njegovu težinu. Proveravamo svu opremu, naši ljudi godinama rade u ovoj dvorani. Isključujem mogućnost da je došlo do greške sa naše strane. Videćemo koji su dalji pravni koraci, ali ćemo najverovatnije tražiti odštetu od Splita zbog štete nanete opremi - rekao je Bukinac.