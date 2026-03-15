Slušaj vest

Prelepa Ruskinja uživo je pratila okršaj između Lejkersa i Denvera, pa je nakon meča zamolila Luku da se fotografišu. Naravno, Slovenac je odmah pristao.

Nakon srdačnog susreta i razgovora palo je fotkanje i objava Šarapove na društvenim mrežama.

Očekivano, to je zazvalo pravu lavinu komentara zbog haosa koji se ternutno odvija u Dončićevom privatnom životu.

Naime, dok mu na trenu sve polazi od ruke, privatni život mu se raspada.

Luka je nedavno prekinuo veridbu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes i da trenutno vodi bitku za starateljstvo nad ćerkicama.

Vila u LA

Inače, Luka i Marija se poznaju od ranije. Dončić je u septembru prošle godine od proslavljene teniserke kupio velelepnu vilu na Menhetn biču.

Vila Luke Dončića

Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...

Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara, a Luki je istu prodala za 25 miliona dolara!