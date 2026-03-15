DOK CEO SVET BRUJI O BURNOM RASKIDU SA VERENICOM, NASMEJANI DONČIĆ POZIRA SA ŠARAPOVOM! Evo kakva veza spaja njih dvoje - meri se u silnim milionima!
Prelepa Ruskinja uživo je pratila okršaj između Lejkersa i Denvera, pa je nakon meča zamolila Luku da se fotografišu. Naravno, Slovenac je odmah pristao.
Nakon srdačnog susreta i razgovora palo je fotkanje i objava Šarapove na društvenim mrežama.
Očekivano, to je zazvalo pravu lavinu komentara zbog haosa koji se ternutno odvija u Dončićevom privatnom životu.
Naime, dok mu na trenu sve polazi od ruke, privatni život mu se raspada.
Luka je nedavno prekinuo veridbu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes i da trenutno vodi bitku za starateljstvo nad ćerkicama.
Vila u LA
Inače, Luka i Marija se poznaju od ranije. Dončić je u septembru prošle godine od proslavljene teniserke kupio velelepnu vilu na Menhetn biču.
Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.
Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...
Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara, a Luki je istu prodala za 25 miliona dolara!