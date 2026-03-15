Posle meča u Beogradskoj areni, na konferenciji za medije, govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Veoma važna pobeda za nas. Moramo da pobedimo ovakve utakmice. Hvala našim navijačima, ali ABA liga je najvažnije takmičenje u ovom momentu za nas, oni nam moraju pomoći. Nadam se da će u narednim utakmicama biti bolja atmosfera. Bili su dobri navijači, ali treba nam više njih da bismo osvojili ABA ligu. Nismo odigrali dobru utakmicu u prvih 25 minuta, nismo igrali uz dobru brzinu, uz dobru situaciju. Na kraju, jasno je da ćemo igrati teške utakmice i da ćemo planirati naredne mečeve. Srećan sam što smo pobedli utakmicu, ali, jasno je da moramo da se popravimo ako želimo da se takmičimo protiv Dubaija, protiv Pariza i protiv Zvezde - rekao je Penjaroja.

Na pitanje da li je razmišljao o utakmici sa Dubaijem u Evroligi, odgovorio je kako Partizan gleda prema ABA ligi.

- Ne, jasno je da je naš cilj da se takmičimo, da igramo i osvojimo ABA ligu. Nije Evroliga, jasno je, želimo da pobedimo što više utakmica u Evroligi. Ali, naš realniji cilj ove sezone je ABA liga. Ne danas, ne naredne nedelje. Tim nije u dobrom momentu i teško je takmičiti se za plej-of Evrolige. Nemoguće je. Odigrali smo dobro utakmice u Evroligi, želimo da pobedimo što više utakmica, ali gubili smo u poslednjim minutima. Naš primarni fokus u ovoj sezoni je ABA liga.

Nastavio da je sa analizom aktuelne situacije u klubu.

- Pričam sa timom, naša situacija na terenu u poslednjih šest nedelja je da se takmičimo sa svima. Tim se sa svima takmiči i može svakoga da pobedi, u ovom momentu smo pobedili sve mečeve u ABA ligi, takmičimo se i borimo se, popravili smo se. Momci žele da se takmiče mi smo realni. Moje prve tri, četiri nedelje smo imali dosta problema. Ali, korak po korak, u ovom momentu sam srećan jer možemo da dobijemo svakoga.

Penjaroja je ponovo dobio tehničku, što previše ne utiče na trenera Partizana. Zato povratak Džonsa prija – i to mnogo.

- To nije važno. Dobio sam tehničku danas, dobio sam tehničku i u Evroligi. Dve tehničke su došle kada su dobili i igrači, to je moguće kao greška. Ali nije to bitno. Dobijam više energije od tima, da bih objasnio nešto igračima, mora biti više zalaganja. Ali, tehničke greške nisu greške, ali nisam ponosan zbog toga. Karlik je veoma dobar igrač, on je veoma važan igrač za nas. Jasno je da smo pobedili jer je igrao onako u drugom poluvremenu. Srećan sam što se vratio posle ozbiljne povredio oporavio, bio je dobar, ali ako želimo da osvojimo ABA ligu, nama treba bolji, mnogo bolji Karlik Džons.

Posle priče o Karliku, nadovezalo se pitanje o Šejku Miltonu.

- Šejk je u sličnoj situaciji. On je stigao iz NBA lige u Evropu, drugačija je to košarka. Njemu treba malo više vremena nego drugima da razumeju, on je imao dve, tri različite povrede. On je dobar momak, dobar radnik, ali treba mu vremena da razume evropsku košarku. Srećan sam što napreduje iz dana u dan, siguran sam da može da igra na nekoliko pozicija. Biće on bolji.

Prostora za rad skoro i da nema.

- Nema treninga, nema pravog treninga, samo taktički trening. Nemoguće je. Mi ćemo imati sutra “malo treninga”, da pripremimo specifične situacije za Dubai. Ali, sa ovim rasporedom je nemoguće trenirati i teško je za trenere da pripreme tim. Kada počne plejof, imaćemo tri nedelje, ne znam kako to. Teško mi je da razumem sve to. Posle osam, devet meseci igre, imamo te tri nedelje. Sada nemamo vremena da treniramo - rekao je Penjaroja.

