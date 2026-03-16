Problemi u svlačionici pred dolazak Zvezde!

Pravi haos izazvao je trener Panatinaikosa Ergin Ataman, pošto je javno iskritikovao svog centra Rišona Holmsa.

PAO je u nedelju upisao pobedu protiv AEK-a u domaćem prvenstvu, i to ubedljivu (103:78), ali daleko od toga da je sve bilo idealno u igri Atamanovog tima.

U prvoj deonici odbrana domaćina gotovo da nije ni postojala, pa je AEK imao dvocifrenu prednost nakon prvih 10 minuta igre (18:31). Ipak, nakon žestokih zvižduka sa tribina usledila je reakcija Panatinaikosa. Napravili su preokret već u drugoj četvrtini i onda rutniski zabeležili ubedljiv trijumf.

Ataman nije krio svoju frustraciju na poluvremenu, pa je javno kritikovao igrače - posebno nekadašnjeg NBA centra Rišona Holmsa.

"Katastrofalan početak, jer nismo vršili pritisak na loptu i nismo igrali odbranu. Naši visoki igrači, počevši od Holmsa, spavali su na terenu. Nisu se pravilno kretali u odbrani od pika, dali smo im 31 poen u prvoj četvrtini", rekao je Ataman.

Nakon meča usledila je reakcija Holmsa.

Na svom Instagram i X nalogu Amerikanac je postavio istu objavu. Stavio je gomilu emotikone koji plaču od smeha, što su mnogi protumačili kao ironičan odgovor na komentar trenera.

Situacija je dodatno eskalirala kada se oglasila i njegova supruga. Ona je zbog prozivki Atamana žestoko oplela po klubu:

"Jaki klubovi stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je deo igre, ali poštovanje i podrška uvek moraju biti na prvom mestu. Organizacija koja javno kritikuje svoje sportiste umesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", poručila je ona.

Sve ovo dešava se samo nekoliko dana pred izuzetno važan meč koji PAO očekuje u Evroligi. Podsetimo, ekipa Ergina Atamana, koja se grčevito bori za mesto u plej-ofu, u petak od 20.15 časova ugostiće na svom terenu ekipu Crvene zvezde u okviru 32. kola Evrolige.